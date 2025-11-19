“Como saben, el plan Michoacán es un plan general donde participan todas las secretarías. En el caso de Cultura se anunciaron acciones de acuerdo a primeros foros. Sin embargo, no se ha anunciado un plan detallado. Se están adelantando a hablar de algo que no se ha hablado, ni cómo lo vamos a implementar ni cuáles son los actores”, dijo la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, al presentar la quinta edición del encuentro de arte textil Original.

“Michoacán tiene una tradición importantísima de foros. Michoacán tiene muchísimos festivales que ya generan trabajo en territorio. No estamos inventando el hilo negro. Michoacán tiene varias convocatorias. ¿Cuál es la preocupación y qué fue lo que detectamos? De inicio, una urgencia de trabajo comunitario. Eso no es el hilo negro. Lo está pidiendo la comunidad. Y el tema de Cultura de Paz, para implementarlo, es fundamental (...) No estamos inventando desde la ciudad un festival nuevo, sino que se trata de cómo ayudar a detonar y fortalecer el ecosistema cultural de Michoacán. Para llegar a eso que no se ha anunciado, porque luego se adelantan: es que no sirve. Ni lo han visto ni lo hemos anunciado (...) Lo que se detectó es la urgencia en territorio, la importancia de detonar circuitos culturales, ecosistemas mucho más balanceados (...) Hay una necesidad importante también de trabajo con cine audiovisual. Tenemos Imcine. Vamos a detonar un equipo mucho más amplio y que despliegue a nivel Secretaría de Cultura con las contrapartes y las comunidades”.

Dijo que lo que sigue es “trabajar, escuchar, perfilar, diseñar e implementar en función de necesidades”. A lo que añadió el potencial de la Secretaría en temas audiovisuales, Derecho de Autor y Patrimonio (se está trabajando con la Unidad de Culturas Vivas, señaló). “Hay un despliegue importante que se puede fortalecer, pero que lo que se anunció tiene que ver con una urgencia inicial de las comunidades. Nosotros no hemos anunciado absolutamente ningún detalle a profundidad de ningún programa. Esperen un poco para que se pueda construir de manos de la comunidad y que ellos también puedan aportar y ayudarnos a diseñar”.

Sobre la fecha en la que estarían listas las acciones de Cultura en el Plan Michoacán, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, respondió que “no hay una fecha, pero el Plan tiene que estar listo pronto. Eso porque no solo es una secretaría, son varias”.