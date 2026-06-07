La polémica en el Club Universidad Nacional no termina. Después de que Efraín Juárez renunciara por no llegar a ningún acuerdo con la directiva auriazul para el armado del plantel, de cara al Apertura 2026, la incertidumbre sigue presente en La Cantera.

El director técnico mexicano se molestó con la vicepresidencia universitaria, encabezada por Antonio Sancho, y prefirió dar un paso al costado al no tener completamente el control sobre la planeación para el siguiente torneo.

De esta manera, el canterano de los Pumas puso fin a su etapa al frente del equipo que lo vio nacer y crecer como profesional y decidió marcharse.

Luego de perder la final del Clausura 2026, Efra evitó ofrecer declaraciones y se fue del complejo deportivo auriazul sin despedirse.

Incluso, le avisó a la directiva universitaria su decisión de no seguir al frente del club por vía telefónica.

Hasta el momento, ni Juárez, ni la cúpula de esta institución se han pronunciado acerca de su dimisión.

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Aunque, es importante aclara que todavía se necesitan revolver cómo se pondrá fin a su contrato, ya que todavía le restaban seis meses de vínculo laboral.

Hasta que los abogados del estratega mexicano y de los Pumas lleguen a un acuerdo para la finalización de su acuerdo, no se podrá hacer oficial su salida.

A pesar de que ya han pasado un par de días desde que explotó la bomba en La Cantera, el mundialista en Sudáfrica 2010 no había realizado ninguna publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, este sábado sorprendió al realizar un par de posteos en su cuenta oficial de Instagram.

Efraín Juárez realizó compartió un par de historias en las que se mencioanan que fue reconocido, por la Liga MX, como el mejor director técnico del Clausura 2026.

Efraín Juárez

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Efraín Juárez es reconocido como el mejor director técnico del Clausura 2026

La Liga MX nombró a Efraín Juárez como el mejor director técnico del Clausura 2026.

En el mejor 11 del torneo, que estaría bajo las órdenes del estratefa mexicano, aparecen dos futbolistas de los Pumas: Keylos Navas y Jordan Carrillo.

Cabe resaltar que su equipo fue el mejor a lo largo de las 17 jornadas porque hizo 36 puntos, contó con la mejor ofensiva (+34) y la segunda mejor defensiva (-17).