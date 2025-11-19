Culiacán.- En sectores distintos de Culiacán, dos nuevas residencias fueron objeto de daños y disparos de armas de fuego contra sus fachadas, puertas y ventanas, en una de ella, los atacantes solo le prendieron fuego al vehículo que estaba estacionado en la cochera, por lo que el incendio se propago al interior.

Los nuevos hechos se vienen a sumar a una larga cadena de 170 inmuebles que han sido dañados en forma violenta en el transcurso de 14 meses. En los nuevos ataques, la residencia de dos pisos ubicada en la calle Tabachines, de la colonia Bosques de Humaya, solo resintió afectaciones por el incendio que fue provocado.

Vecinos de este sector reportaron a las líneas de emergencia que personas armadas llegaron hasta el inmueble, en el que se presume sus moradores no se encontraban en esos momentos, le prendieron fuego al vehículo que se encontraba estacionado en la cochera, por lo que el fuego se propagó.

Fue necesario que elementos del cuerpo de bomberos se presentaran para controlar el siniestro, sin que se tuviera reportes de personas lesionadas, solo daños materiales al inmueble y a la unidad motriz.

Poco después de este hecho, en la colonia Lomas de Guadalupe, hombres armados despojaron a un conductor de su vehículo, el cual usaron para derribar el pórtico principal de una residencia de dos pisos, ubicada en la calle Río Panuco, la cual fue solamente dañada con impactos de bala en su fachada.

Las autoridades localizaron un vehículo MG de color gris, modelo 2024, impactado contra la puerta principal de la residencia, el cual minutos antes había sido despojado en forma violenta a una persona que circulaba cerca de esa zona.

Solo hace dos días, en la capital del estado, se produjeron nuevos ataques contra dos residencias. Una de ellas ubicada en el fraccionamiento Santa Fe fue blanco de disparos con armas automáticas y la incendiaron, por lo que el fuego alcanzó un vehículo y los muebles.

Poco antes de este hecho, en el fraccionamiento Espacios Barcelona de la capital del estado, personas desconocidas con armas automáticas dispararon en varias ocasiones contra la fachada de una residencia, la cual resintió daños en su fachada, puertas y ventanas, sin que personas resultaran lesionadas.

El inmueble que se ubica sobre la avenida Barcelona recibió docena de impactos de balas de grueso calibre en su fachada, sin que esta fuera incendiada como ha sucedido con otros inmuebles.

