La Paz.- Dos ataques armados simultáneos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, dejó un saldo de seis personas asesinadas, entre ellas un menor de 10 años.

El procurador general de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas cuando sujetos armados irrumpieron en dos domicilios distintos de la colonia Miramar.

En el primer inmueble, indicó, fueron localizados sin vida dos hombres, una mujer y un menor de edad. Allí mismo una persona más fue lesionada y trasladada a un hospital.

En el segundo domicilio, las corporaciones hallaron a un hombre y una mujer también asesinados.

El funcionario condenó los hechos y señaló que ya investiga la Agencia Estatal de Investigación Criminal y peritos realizan el procesamiento de las escenas bajo los protocolos correspondientes.

Aunque afirmó que no pretende “criminalizar” a las víctimas –dijo– se tenían reportes relacionados de algunas de ellas con venta de drogas; no obstante “no podemos atribuir a todas las personas que fallecieron, hay inocentes allí”, declaró a medios.

El funcionario admitió que, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona norte del estado, continúa la operación de células de la delincuencia organizada, en Loreto, Comondú y Mulegé.

Desde el pasado mes de abril, BCS es escenario de confrontaciones entre grupos dedicados al narcotráfico.

Desde la Mesa de Seguridad, han informado del reforzamiento de la presencia militar y policíaca en la zona norte. Con todo, persisten los homicidios.

Apenas la semana pasada, el gobernador Víctor Castro Cosío durante los informes de los alcaldes, se mostró optimista frente a la reducción –dijo– de los hechos de alto impacto en la entidad.

