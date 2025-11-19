Culiacán.- Una jornada de violencia se vivió en la ciudad de Mazatlán con ataques con explosivos y disparos de armas de fuego contra negocios y personas, con un saldo de un expendio de cerveza destruido, un hombre muerto y dos personas heridas. Pese al despliegue de operativos de seguridad no se ubicó a los responsables.

En un primer hecho, un expendio de cerveza ubicado por la avenida Manuel Clouthier, en la colonia Foresta, en el puerto, fue blanco de un ataque con un artefacto explosivo. La onda expansiva alcanzó a una mujer, la cual tuvo que ser trasladada a un hospital.

Los datos que se recabaron fueron en el sentido que dos personas que viajaban en una motocicleta colocaron un artefacto explosivo en la puerta del negocio con venta de cerveza y minutos después se produjo un fuerte estruendo que cimbró viviendas cercanas.

En un segundo hecho de violenta que tuvo lugar sobre la calle Delfines del fraccionamiento Torremolino, un hombre que se encontraba fuera de un depósito de cerveza fue atacado a balazos por los ocupantes de una motocicleta, los cuales lograron huir del lugar sin problemas.

La persona que resultó herida fue trasladada a un hospital con graves lesiones por disparos de armas de fuego, sin que se tenga su identidad, por lo que las autoridades recopilan información sobre el atentado.

En otro expendio de cerveza, ubicado por la avenida Munich de la colonia Segunda Ampliación de Urias, personas armadas atacaron a balazos a las personas que se encontraban en el establecimiento. En este atentado una persona del sexo masculino falleció y otra resultó herida.

Como en los anteriores hechos, los responsables viajaban en una motocicleta y lograron huir del lugar pese a que las autoridades de seguridad y del ejército, mantuvieron operativos por toda la ciudad de Mazatlán.

afcl/LL