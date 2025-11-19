Culiacán.- En la celebración del desfile cívico en conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en los municipios de Sinaloa, se desplegarán operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno, en los que van a participar una fuerza de 10 mil elementos de las diversas corporaciones y fuerzas federales.

Las autoridades de seguridad y del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte que coordinan los desfiles del 20 de Noviembre definieron un Plan General de Operaciones de seguridad, tanto para los participantes como los espectadores.

En la reunión en la que estuvieron presentes los representantes del ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Federal, estatal y de las policías municipales, se dio a conocer que serán más de diez mil elementos que van a ser desplegados como parte de las estrategias de seguridad.

Se dio a conocer que en este Plan General de Operaciones se contará con el apoyo y la presencia de los cuerpos de auxilio y rescate y todas las comunicaciones y coordinación se llevará a cabo a través del sistema del C-4i del estado.

