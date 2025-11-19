Más Información
La tarde del martes se registró una persecución y un enfrentamiento a tiros entre dos grupos armados en los límites de los estados de Puebla y Veracruz.
El tiroteo inició en la comunidad de Paso Carretas del municipio poblano de Atzitzintla y se extendieron hasta el municipio veracruzano de Mariano Escobedo, lo que provocó caos y zozobra entre los habitantes de distintas comunidades.
En una de las grabaciones que se compartieron en redes sociales sobre el hecho se pueden escuchar claramente los múltiples disparos.
De forma extraoficial se informó que el hecho dejó al menos cinco personas fallecidas, sin embargo, ninguna autoridad ha dado información oficial.
Además, en Veracruz fue abandonada una camioneta blindada con múltiples tiros, la cual fue asegurada por las autoridades.
Grupos armados se enfrentan a balazos durante persecución en límites de Puebla y Veracruz; desatan miedo en la población
Con información de Édgar Ávila / corresponsal
afcl/LL
