Más Información
UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados
Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Dos grupos armados protagonizaron una persecución y fuertes enfrentamientos a tiros en los límites entre Puebla y Veracruz, lo que provocó caos y zozobra entre habitantes de distintas comunidades.
Los tiroteos ocurridos la tarde de hoy iniciaron en la comunidad de Paso Carretas del municipio poblano de Atzitzintla y se extendieron hasta el municipio veracruzano de Mariano Escobedo, territorio en el cual las personas armadas generaron caos.
La confrontación ocurrió también sobre la carretera estatal Xometla-Loma Grande, pasando por poblados como Texmola y Loma Grande del lado del estado de Veracruz, donde sus habitantes lograron realizar filmaciones de las persecuciones y de los intensos enfrentamientos.
Lee también Gobernador de Baja California Sur reconoce que reducción de más de 600 mdp en recursos federales impactará a infraestructura social
Elementos de fuerzas castrenses y estatales implementaron un fuerte operativo en la carretera Orizaba-Mariano Escobedo, y en los límites de Orizaba e Ixhuatlancillo donde se instalaron filtros de revisión y patrullajes.
En territorio veracruzano, fue abandonada una camioneta blindada con múltiples tiros en su estructura, la cual fue asegurada por autoridades ministeriales.
Diversos medios locales, reportan que al menos cinco personas murieron durante los hechos, sin embargo hasta ahora ninguna autoridad ha dado información oficial.
Alerta de viaje de Canadá para evitar Lagunas de Zempoala no impacta a Morelos: secretario de Turismo
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]