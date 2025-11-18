Dos grupos armados protagonizaron una persecución y fuertes enfrentamientos a tiros en los límites entre Puebla y Veracruz, lo que provocó caos y zozobra entre habitantes de distintas comunidades.

Los tiroteos ocurridos la tarde de hoy iniciaron en la comunidad de Paso Carretas del municipio poblano de Atzitzintla y se extendieron hasta el municipio veracruzano de Mariano Escobedo, territorio en el cual las personas armadas generaron caos.

La confrontación ocurrió también sobre la carretera estatal Xometla-Loma Grande, pasando por poblados como Texmola y Loma Grande del lado del estado de Veracruz, donde sus habitantes lograron realizar filmaciones de las persecuciones y de los intensos enfrentamientos.

Una camioneta blindada con múltiples tiros, fue abandonada en territorio veracruzano. (Foto: especial)

Elementos de fuerzas castrenses y estatales implementaron un fuerte operativo en la carretera Orizaba-Mariano Escobedo, y en los límites de Orizaba e Ixhuatlancillo donde se instalaron filtros de revisión y patrullajes.

En territorio veracruzano, fue abandonada una camioneta blindada con múltiples tiros en su estructura, la cual fue asegurada por autoridades ministeriales.

Diversos medios locales, reportan que al menos cinco personas murieron durante los hechos, sin embargo hasta ahora ninguna autoridad ha dado información oficial.

