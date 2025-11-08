Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

FOTOS: Así se ve el Zócalo de la CDMX horas antes del homenaje a Juan Gabriel

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Culiacán, Sin. a 8 Nov.- En la sindicatura de , Navolato, donde el viernes pasado tres hermanos que trabajaban en su taller eléctrico fueron , grupos rivales armados se volvieron a enfrentar y bloquearon la circulación de la carretera conocida como la “50”, sin que se tenga reportes de personas heridas o muertas.

A través de las redes sociales, la pidió a la ciudadanía circular por esa zona con precaución y atender las indicaciones de las fuerzas federales y estatales que fueron desplegadas para restablecer la tranquilidad y eliminar los bloqueos.

La dependencia estatal de seguridad notificó que se recibió un reporte al C4i de hechos de inseguridad en la carretera 50, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se escucharon detonaciones de armas de fuego y se tiene un bloqueo a la circulación.

Lee también:

A través de diversas maniobras, las unidades que fueron cruzadas sobre la carpeta asfáltica para impedir el paso de los vehículos, fueron retiradas y se mantiene un operativo aéreo y terrestre, en busca de los grupos delictivos que se confrontaron.

En esta misma sindicatura, el viernes pasado, en la colonia Tierra Blanca, hombres armados con rifles automáticos dispararon contra un taller eléctrico automotriz y lanzaron artefactos explosivos, los cuales causaron la muerte en ese lugar, de Javier “N”, de 23 años, de edad, hermano de las otras dos personas que resultaron heridas.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención a Edgar “N” de 22 años y Emanuel “N” de 18 años, a los cuales los trasladaron a un hospital, donde por la noche falleció, Edgar “N” y horas después, el hermano más chico de los tres.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]