Culiacán, Sin. a 8 Nov.- En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde el viernes pasado tres hermanos que trabajaban en su taller eléctrico fueron privados de la vida, grupos rivales armados se volvieron a enfrentar y bloquearon la circulación de la carretera conocida como la “50”, sin que se tenga reportes de personas heridas o muertas.

A través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública pidió a la ciudadanía circular por esa zona con precaución y atender las indicaciones de las fuerzas federales y estatales que fueron desplegadas para restablecer la tranquilidad y eliminar los bloqueos.

La dependencia estatal de seguridad notificó que se recibió un reporte al C4i de hechos de inseguridad en la carretera 50, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se escucharon detonaciones de armas de fuego y se tiene un bloqueo a la circulación.

Lee también: Nuevo León y Adidas inauguran programa que impulsa el talento de 200 niños a través del futbol; se alistan para el Mundial 2026

A través de diversas maniobras, las unidades que fueron cruzadas sobre la carpeta asfáltica para impedir el paso de los vehículos, fueron retiradas y se mantiene un operativo aéreo y terrestre, en busca de los grupos delictivos que se confrontaron.

En esta misma sindicatura, el viernes pasado, en la colonia Tierra Blanca, hombres armados con rifles automáticos dispararon contra un taller eléctrico automotriz y lanzaron artefactos explosivos, los cuales causaron la muerte en ese lugar, de Javier “N”, de 23 años, de edad, hermano de las otras dos personas que resultaron heridas.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención a Edgar “N” de 22 años y Emanuel “N” de 18 años, a los cuales los trasladaron a un hospital, donde por la noche falleció, Edgar “N” y horas después, el hermano más chico de los tres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr