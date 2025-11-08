Como parte de la colaboración entre el Gobierno de Nuevo León y Adidas México, el gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el programa Adidas + Nuevo León, con el que se espera impulsar el talento de 200 niños, niñas y jóvenes de 10 a 17 años de Centros Comunitarios a través del futbol y rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este programa de Adidas se centra en el acceso al deporte, la igualdad e inclusión y la protección del planeta, a través de diversas iniciativas, programas de desarrollo comunitario y alianzas estratégicas.

El mandatario estatal además dijo, desde el Macrocentro Bicentenario de la Independencia, que se invitará a los menores a vivir de cerca la FIFA por medio de varias actividades que se preparan en torno a la justa deportiva, como el Fan Fest.

Nuevo León y Adidas inauguran programa que impulsa el talento de 200 niños a través del futbol (08/11/2025). Foto: Especial

“Y los voy a invitar a los 200 niños al Fan Fest, los 200 que hoy están aquí vamos a ir al Fan Fest a disfrutar”, expresó García Sepúlveda.

Al concluir el evento protocolario, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, representantes de Adidas México, María Fernanda Huerta y de la Fundación Jorge Campos, María Eugenia Pérez, jugaron una cascarita con niñas y niños de Centros Comunitarios.

Asimismo, al reconocer el trabajo realizado en los Centros Comunitarios, el Gobernador mencionó que se proyecta la construcción de cinco espacios más, así como seguirán las obras para nuevas canchas en las escuelas, de las que ya se tienen 343.

Por su parte, Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión, destacó que a través del programa se busca impulsar la transformación social a través del fútbol uniendo esfuerzos para crear un impacto positivo a gran escala, además de reafirmar el compromiso con el desarrollo integral de las personas.

