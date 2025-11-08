Culiacán, Sin a 8 de Nov.- Una nueva residencia ubicada en el mismo fraccionamiento de Colinas de San Miguel, donde otro inmueble fue incendiada el viernes pasado, fue objeto de vandalización y la incendiaron, luego de derribar el portón principal con un vehículo, sin que se reporten personas lesionadas.

El nuevo ataque se produjo por personas armadas que llegaron a la calle Cerro del Tule, luego de tumbar el portón principal de la casa de dos pisos con un vehículo se introdujeron, sacaron varias cosas y luego le prendieron fuego, por lo que tuvieron que intervenir los elementos del cuerpo de bomberos y las autoridades de seguridad .

Los vecinos que escucharon el fuerte impacto de un vehículo contra un portón, notificaron a las líneas de emergencia, por lo que los cuerpos de seguridad y de auxilio se presentaron y lograron sofocar el fuego que no se alcanzó a extender.

Leer también: Gobierno municipal de Uruapan inicia colecta de llaves para realizar monumento en honor a Carlos Manzo

El personal de la Fiscalía General del Estado que arribó a la residencia vandalizada de la calle Cerro del Tule, del fraccionamiento Colinas de San Miguel, no localizaron personas lesionadas, por lo que levantaron evidencias y testimonios de este nuevo ataque.

La mañana del jueves pasado, en este mismo fraccionamiento, sobre la calle Cerro de la Campana, desconocidos incendiaron y vandalizaron una residencia. Con este hecho, la Fiscalía General del Estado determinó que suman 142 inmuebles atacados en un año.

Sobre este hecho, las autoridades de seguridad y los cuerpos de auxilio fueron notificados que en la calle Cerro de la Campana, una casa de dos pisos habían sido incendiada por personas desconocidas que ingresaron por la fuerza y le prendieron fuego.

El personal del cuerpo de bomberos, con respaldo de los cuerpos de seguridad y del ejército lograron controlar el fuego en la residencia, la cual presentó daños en los muebles y su estructura, sin que se presentaran personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr