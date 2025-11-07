Más Información
El Gobierno Municipal de Uruapan invitó a la población a donar llaves para elaborar un monumento en honor a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de esta ciudad, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre cuando se inauguraba el Festival de las Velas.
A través de sus redes sociales, el gobierno anunció la campaña “Ni un paso atrás” e informó a la población que las llaves serán recibidas en las oficinas de la Casa de Cultura, ubicadas en el Centro Histórico, frente a la Pérgola Municipal.
“Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado”.
