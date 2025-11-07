Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Uruapan, Michoacán.- Arropada por su pueblo, familiares y un fuerte dispositivo de seguridad, Grecia Quiroz, hizo su primera aparición pública en su tierra, como alcaldesa de Uruapan, donde aseguró que, nadie más iba a volver a ensangrentar a su gente.

También señaló enfática, que su encuentro con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no fue para ir a doblar las manos, sino a pedir justicia por su esposo Carlos Manzo y por todas las víctimas de la violencia, así como seguridad para su municipio.

El pronunciamiento de Grecia Quiroz, se dio en el marco de una marcha convocada por el sector empresarial y productores de aguacate, que congregaron poco más de 70 mil personas en las calles.

Aquí, parte del discurso de la nueva alcaldesa de Uruapan:

Hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, por la que él tanto luchó hasta el último día de su vida.

Hoy agradezco a este pueblo; el pueblo de Carlos Manzo, porque aquí están cada una de las personas que confiaron, lucharon y recorrieron las calles, con él.

Hoy solamente vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido; para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados y que hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza.

Hoy en este momento, aquí junto a mí, está parado Carlos Manzo y quiero decirles que esta lucha no quedará en vano; que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria.

Foto: Luis Camacho | El Universal

Hoy, como su representante de ese municipio, quiero decirles que no están solos; que no estamos solos, no vamos a dejar que doblemos las manos ante ningún gobierno, porque ese día cayó Carlos Manzo, y esto (su sombrero) es lo único de él que yo recogí del piso, pero quienes mandaron matar a Carlos Manzo, no supieron que este sombrero tiene una fuera imparable, incansable, con la que en el (año) 2027 les vamos a dar un voto de castigo, porque nos vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar, la memoria de Carlos Manzo.

Foto: Luis Camacho | El Universal

Hoy vengo a decirles también, que tuvieran que matarnos a todos (los uruapenses) y a todos cada uno de los que estamos en esta plaza, porque esta lucha pueda parar. Tendrían que venir y matarnos a todos, para que esta lucha deje de caminar en las calles, deje de apoyar a la gente más vulnerable.

No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses; no vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar todavía más a los uruapenses; no lo vamos a permitir.

Y una vez más quiero decirles que sí, en este momento soy la presidenta municipal de Uruapan, pero yo les pido que me vean como un instrumento de Carlos Manzo, porque eso voy a hacer: seguir su legado; voy a seguir bajos sus principios, bajo sus valores; bajo la transparencia, con la cual era el único político de este país que se erigía.

Vamos a seguir caminando con el movimiento independiente del sombrero. Yo necesito de la ayuda de ustedes; necesito que no me dejen sola.

La nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió acabar con extorsiones y justicia por la muerte de su esposo, Carlos Manzo. (Foto: Carlos Arrieta/ EL UNIVERSAL)

Yo nada más les pido que me digan si me autorizan que me den seguridad, que me cuiden, porque es de la única manera que vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir considerando al pueblo de Uruapan, para todas las decisiones que tengan que ver en beneficio del municipio; me voy a seguir conduciendo con transparencia y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), no fue para ir a doblar las manos; fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo; para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos (gobierno federal) saben en dónde se encuentran; fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada unos de nosotros, que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero que es el que nos sostiene, no sea más, extorsionado. A eso fui con la presienta de México, porque no nos vamos a doblar, porque vamos a seguir el legado de Carlos Manzo y sabemos que él hablaba fuerte y claro y vamos a seguir bajo esa forme convicción.

✊ Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y presidenta municipal de Uruapan, dio un discurso en acto público al reunirse en la Marcha por la Paz, que se congregó en la Plaza de Morelos



🗣️ "Qué triste y lamentable que ahora sí volteen a ver a nuestro bello municipio", expresó… pic.twitter.com/hQdVCOmraG — El Universal (@El_Universal_Mx) November 7, 2025

