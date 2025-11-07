Culiacán, Sin.- En un taller eléctrico automotriz, ubicado en la colonia Tierra y Libertad de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde trabajan tres hermanos, hombres armados dispararon contra el establecimiento y lanzaron artefactos explosivos, dos de ellos murieron a causa de las heridas.

Los datos que se conocen, al momento del ataque con disparos y explosivos, los tres hermanos se encontraban dentro del taller eléctrico automotriz, por lo que uno de ellos de nombre, Javier “N”, de 23 años de edad, murió en el sitio del atentado.

En tanto que Edgar “N”, de 23 años de edad, falleció poco después al ser ingresado a un hospital junto con su hermano, Emanuel “N” de 18, quien aun se encuentra grave, bajo asistencia médica.

Las víctimas mortales tenían 23 años de edad, mientras que el joven lesionado tiene 18 años. (Foto: cortesía)

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al lugar, levantaron las actas respectivas y las evidencias sobre el ataque, sin dar mayores detalles sobre el hecho, en tanto que la Policía Estatal y el Ejército mantiene la búsqueda de los posibles responsables.

Previamente la Secretaria de Seguridad Pública del Estado lanzó un aviso sobre hechos d e inseguridad, en la sindicatura de Villa Juárez, por lo que recomendó no circular por esa zona y seguir las indicaciones de las diversas autoridades.

Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja 5 hombres detenidos y dos fallecidos

En el poblado de Ojo de Agua de Osuna, en el municipio de El Rosario, los elementos del Ejército sostuvieron un largo enfrentamiento con un grupo armado que los atacó, al culminar la confrontación, lograron detener a cinco hombres y dos más resultaron muertos.

Las autoridades informaron que en estas acciones, el personal militar rescató a dos personas que presuntamente se encontraban privadas de su libertad por el grupo armado, por lo que compete a las autoridades judiciales clarificar la situación de estas personas.

Según el informó a los cinco civiles detenidos, entre ellos un menor de edad, se les aseguró diez armas de fuego, ocho de ellas, automáticas,. 36 cargadores, uno de ellos en forma de disco, 725 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo.

Uno de los cinco hombres armados que fueron detenidos, resultó con una herida de bala, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la cabecera municipal de El Rosario, donde se encuentra internado, bajo resguardo de las autoridades.

