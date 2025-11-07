Culiacán, Sin. a 7 de Nov.- A un mes de la extraña desaparición del joven, Carlos Emilio Galván Valenzuela, en el restaurante bar “Terraza Valentino”, de la zona Dorada de Mazatlán, no se tienen avances en su localización, como parte de las investigaciones, se mantienen asegurados cinco inmuebles y se revisan todos los videos disponibles.

La madre del joven originario del Estado de Durango que viajó a Mazatlán para un festejo con miembros de su familia, la señora Brenda Valenzuela Gil, urgió a las autoridades judiciales estatales y federales que aporten avances sustanciales de lo que le sucedió a su hijo de 21 años de edad.

Comentó que a un mes, de que este desapareció dentro del restaurante bar donde convivía con familiares, luego de que se levantó para ir a los sanitarios y ya no regresó ni respondió las llamadas telefónicas que se le hicieron a su celular, no se sabe nada de él.

La mujer externó que no percibe una intención real por aclarar su paradero, pese a que han proporcionado varios datos, evidencias y testimonios, sobre su extraña desaparición en el restaurante-bar de la zona Dorada de Mazatlán.

El miércoles pasado, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo externó que se han realizado varios cateos a inmuebles, los cuales los tienen asegurados y se trabaja en la revisión de los videos que en estos han sido encontrados, en busca de evidencias de lo que le pudo suceder al joven.

Señaló que por la secrecía que se tiene que guardar sobre los avances que se llevan en la carpeta de investigación que se abrió, a raíz de la denuncia que se interpuso, no se puede proporcionar mayor información al respecto.

Marcha por la paz

El pasado 25 de agosto, en la ciudad de Mazatlán, vestidos de blanco, globos, pancartas con mensajes del retorno a la paz y con las fotografías de decenas de personas desaparecidas, entre ellas, del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, familiares y amigos de las víctimas de este delito marcharon por la zona Dorada.

Los dos grupos que salieron a visibilizar sus demandas, unos a exigir la restauración de la tranquilidad en el puerto y los otros a reclamar la localización de sus seres queridos que permanecen aún ausentes, se fundieron en sus demandas y caminaron juntos sobre el malecón, hasta ubicarse en la zona emblemática de las letras de identificación de Mazatlán.

En su largo desplazamiento, con consignas y gritos de “ni uno más, ni uno más desparecido”, las madres, padres, hermanos y familiares, muchos de ellos con camisetas, con el emblema “marcho por mi gente. Marco por Sinaloa”, realizaron una parada, frente al restaurante-bar, donde fue visto por última vez el joven, Carlos Emilia.

