Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció hace un mes en Mazatlán, Sinaloa. Su madre, Brenda Valenzuela, acusa que el avance de las investigaciones ha sido lento, además de la falta de apertura del gobierno estatal.

Carlos desapareció la madrugada del 5 de octubre en el bar Terraza Valentinos, donde fue acompañado por sus dos primas. La última vez que se le vio fue al ingresar al baño del establecimiento, pero nunca salió, de acuerdo con los registros de ese día.

El lugar es operado por el ahora exsecretario de Economía del estado de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas y socios, quien renunció a su cargo luego de darse a conocer el caso. La madre del joven pide que los vínculos del funcionario no influyan en la investigación.

Brenda Valenzuela relata en entrevista con EL UNIVERSAL que no ha habido un canal de comunicación directo con el gobierno estatal que encabeza Rubén Rocha Moya, ni con la fiscalía del estado.

“Es muy triste, es muy desesperante. Estamos prácticamente a un mes ya. Hemos recurrido a todas las instancias posibles que hay para que pudieran enfocarse en el caso de mi hijo. Increíblemente nos comentan en todas esas instancias que están investigando, que están trabajando sobre el caso de mi hijo, pero seguimos aún así sin tener nada certero, sin tener nada concreto, indicios reales que nos lleven a mi hijo”, lamentó.

Ante la falta de acciones por parte de las autoridades, también envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de octubre, para exponer su caso.

“Es ya mi corazón desesperado que quiere encontrar respuestas, obviamente que quiere encontrar a mi hijo. Ya son demasiados días sin tener claridad de nada. Todo parece obstaculizarse, todo parece detenerte”, lamentó la mujer originaria de Durango.

“Es un caso muy triste que yo siento que no se está manejando con la transparencia que requiere. Es como si estuviera bajo intereses de otras personas. No entiendo qué es lo que pasa”, declaró.

Carlos Emilio Galván Valenzuela lleva un mes desaparecido; ni su familia ni las autoridades cuentan con alguna línea de investigación clara. Foto: Especial

¿Cree que influya que el exsecretario de Economía estaría relacionado con este negocio?

—No he querido pensar eso como tal; sin embargo, estamos hablando de que era un funcionario público en el momento que mi hijo desaparece en ese establecimiento de donde él es socio. Entonces, es imposible no creer que las cosas puedan apuntar a que, como le comento, se estén encubriendo personas o hechos que no sé qué intereses tengan en que no se esclarezca.

Sobre los avances de las investigaciones, apuntó que no tienen la certeza de que se hayan realizado las diligencias que dice la fiscalía estatal.

“Entendemos que van a entrevistar personal, que van a hacer cateos de lugar... Sin embargo, no lo tenemos de manera formal ni de manera escrita. No hay una notificación formal, digámoslo, todo es en comentarios y no tenemos la certeza de que efectivamente esas diligencias se estén realizando”, afirmó.

En este tiempo han acudido con las comisiones de búsqueda, aunque la responsabilidad directa del caso recae sobre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Es la primera instancia a la que hemos acudido y sobre la cual estamos en visita diaria a la fiscalía en esperanza de obtener avances, de obtener una línea de investigación que nos vaya acercando a mi hijo, pero lamentablemente no la hay ni por parte de fiscalía ni otra instancia tampoco”, reconoció Valenzuela.

Además, subrayó que no han tenido ningún acercamiento con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ni con la fiscal Claudia Sánchez: “Ahí yo creo que está cerrado ese canal de acercamiento. No lo ha habido”, añadió.

Ante la falta de avances a un mes de la desaparición de Carlos, hizo un llamado a las autoridades para que cumplan con sus funciones y responsabilidades para dar claridad a su paradero.

“Cada día, cada hora, cada minuto que pasa sin saber de mi hijo no sólo impacta en mí como madre, no sólo impacta una familia, impacta a toda una sociedad. Como el caso de mi hijo hay miles de casos que están esperando atención y poder ser resueltos”, expresó.

“Que por favor tomen cartas en el asunto, que situaciones como las de mi hijo siguen pasando y pasando todos los días”, demandó.