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Toluca, Estado de México.- Los 14 destinos futboleros para disfrutar la fiesta mundialista abrirán sus puertas mañana jueves para que las y los asistentes disfruten de actividades deportivas, el pabellón gastronómico, artesanal, así como de eventos culturales y promociones turísticas.
En espacios diseñados para toda la familias, estas podrán gozar de manera gratuita de todo lo que el gobierno estatal mexiquense ha organizado con motivo de la máxima fiesta del balonpie internacional.
Las acciones que iniciarán mañana a las 11 horas forman parte de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense.
Estos destinos se ubican en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba.
Así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en Jilotepec se instalará en el Campo Carlos Hank González.
Hasta el 9 de julio en cada Destino Futbolero habrá actividades culturales, recreativas y turísticas para todas las edades, donde visitantes y familias conocerán la diversidad cultural, artística y culinaria de las distintas regiones del Estado de México.
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Destaca el futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías.
Asimismo, se instalarán pabellones artesanales y gastronómicos que, bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, mostrarán la riqueza de las distintas regiones mexiquenses, entre estas, la exposición fotográfica.
La programación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México (COPEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) es la siguiente:
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- El Oro - COPEM- 11 de junio - 17:00 horas
- Metepec - COPEM- 13 de junio - 17:00 horas
- Tlalnepantla, Barrio Mágico - Cuarteto OSEM - 14 de junio - 13:00 horas
- Aculco - OSEM - Héroes del Silencio Sinfónico - 14 de junio - 13:00 horas
- AIFA - OSEM - 17 de junio - 17:00 horas
- Toluca - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 20 de junio - 16:00 horas
- Ixtapan de la Sal - OFM - 20 de junio - 16:00 horas
- Valle de Bravo - COPEM - 20 de junio - 18:00 horas
- Tepotzotlán - OSEM: Rock Sinfónico - 25 de junio - 18:00 horas
- Tonatico - OSEM: Rock Sinfónico - 26 de junio - 19:00 horas
- San Juan Teotihuacán - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 27 de junio - 18:00 horas
- Otumba - OFM - 27 de junio - 13:00 horas
- Malinalco - COPEM - 7 de julio - 18:00 horas
rmlgv
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