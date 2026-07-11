¿Qué tienen en común un superhéroe de Marvel, una estrella mundial del futbol y uno de los integrantes de BTS? Para las ARMY (fanáticas del grupo surcoreano), la respuesta está en una curiosa comparación que surgió entre Thor, Erling Haaland y Jimin.

La escena ocurrió durante el soundcheck que BTS ofreció en Múnich, Alemania, cuando el cantante se acercó a la orilla del escenario y recibió un cartel de sus fans. En él aparecían el actor australiano Chris Hemsworth, el delantero noruego y el cantante, los tres mirando hacia la cámara con una expresión seria.

Please... Jimin trying to process the blonde trinity. 😭🫠



JIMIN TAKES OVER MUNICH

WE LOVE YOU JIMIN 💛#JIMIN_WORLDTOUR_ARIRANG#JIMIN #지민 pic.twitter.com/ngwR4861jY — Grispark (@grisflor2018) July 11, 2026

El detalle que más destacó para las ARMY fue el aspecto similar de los tres , donde aparecen con una larga cabellera rubia:

“Jimin intentando procesar la trinidad rubia”, escribió una usuaria en X al compartir el video del momento.

Foto: Instagram.

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Al recibir el cartel, Jimin sonrió con incredulidad mientras observaba la comparación. Incluso llevó el micrófono hasta su frente sin dejar de mirar la imagen y después continuó con la presentación.

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La imagen también incluía una frase en coreano para describir a cada uno: “Dios del trueno… Dios del futbol… nuestro dios”.

Más tarde, el intérprete de “Butter” compartió en sus redes sociales el video y acompañó la publicación con una breve reacción: “¿Qué es esto?”.

Foto: Instagram oficial.

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Jimin también se suma al fenómeno Haaland

Además de sus actuaciones dentro de la cancha, Erling Haaland también ha protagonizado algunos momentos virales. Uno de ellos fue un video en el que aparece caminando durante un partido con pasos largos y una postura rígida.

La tendencia llegó hasta Jimin, quien durante su presentación en el Allianz Arena decidió imitar la famosa caminata del delantero noruego.

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El cantante primero acomodó su cabello hacia atrás y después, con la mirada fija y pasos similares a los de Haaland, recorrió el escenario mientras los fanáticos reaccionaron con gritos ante la referencia al futbolista.

Este fin de semana, Noruega e Inglaterra se enfrenta en los cuartos de final del Mundial de 2026 en el Miami Stadium.