Culiacán, Sin. En la sindicatura de San Pedro, Navolato, tres miembros de una familia fueron privados de la vida con disparos de armas automáticas cuando viajaban en dos motocicletas, una de las victimas es una adolescente de catorce años de edad, de nombre Leslie “N”.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó largas detonaciones de armas de fuego, en una de las calles de la comunidad de la Laguna, sindicatura de San Pedro, al acudir el personal de las corporaciones policiacas encontraron los cuerpos de dos adultos y una menor de edad, los cuales no presentaban signos vitales.

Según los datos aportados, los primos Carlos “N” de 40 años y Julio César “N” de 45 años de edad, conducían sus motocicletas, el primero era acompañado por su hija menor de edad, cuando al pasar cerca de un plantel educativo fueron atacados a balazos por personas desconocidas que huyeron del lugar.

Lee también Grupo armado ataca a elementos de la Guardia cerca de Facultad de Agronomía de Universidad Autónoma de Sinaloa

Los familiares de los primeros hermanos llegaron al lugar de los hechos y los identificaron en forma preliminar, por lo que los cuerpos de las tres víctimas fueron enviados al Servicio Médico Forense para practicarles la autopsia de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot