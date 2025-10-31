Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Culiacán, Sin. En la sindicatura de San Pedro, Navolato, fueron con disparos de armas automáticas cuando viajaban en dos motocicletas, una de las victimas es una adolescente de catorce años de edad, de nombre Leslie “N”.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó largas detonaciones de armas de fuego, en una de las calles de la comunidad de la Laguna, sindicatura de San Pedro, al acudir el personal de las corporaciones policiacas encontraron los cuerpos de dos adultos y una menor de edad, los cuales no presentaban signos vitales.

Según los datos aportados, los primos Carlos “N” de 40 años y Julio César “N” de 45 años de edad, conducían sus motocicletas, el primero era acompañado por su hija menor de edad, cuando al pasar cerca de un plantel educativo fueron atacados a balazos por personas desconocidas que huyeron del lugar.

Lee también

Los familiares de los primeros hermanos llegaron al lugar de los hechos y los identificaron en forma preliminar, por lo que los cuerpos de las tres víctimas fueron enviados al Servicio Médico Forense para practicarles la autopsia de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]