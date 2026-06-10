Katia Itzel García hizo historia al convertirse en la primera árbitra central mexicana en ser designada por la FIFA para una Copa del Mundo varonil.

Para César Ramos, lo que logró su compatriota y colega debe ser reconocido y valorado, porque “no es nada sencillo.

“Me da mucho gusto que esté en la lista final. Van únicamente dos mujeres de todo el mundo, una estadounidense [Tori Penso] y una mexicana... A esa mexicana hay que aplaudirle y apoyarla. Se le presenta una gran oportunidad de estar en una Copa del Mundo y ojalá que le vaya muy bien”, señaló Ramos, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El experimentado silbante resaltó las cualidades de la silbante tricolor y aseguró que tratará de apoyarla en todo lo que le sea posible, durante su primera experiencia mundialista.

“Es una gran árbitra, que ha roto barreras y los estándares físicos. Hace pruebas y tiempos de hombre, entrena el doble de nosotros. La veo y la verdad que es para aplaudirle, merece todos mis respetos. Va a ir creciendo poco a poco y va ir madurando conforme avancen los días y los partidos”, destacó el sinaloense.

Por otro lado, César Arturo lamentó que Katia Itzel viva “en un escrutinio social constante, a través de las redes sociales.

“Tristemente, es muy atacada, mediática y socialmente hablando, por el hecho de ser mujer. Este país no está preparado para el éxito femenino aún”, sentenció el juez dos veces mundialista.

Además, enfatizó que el trabajo que ha hecho la ya histórica silbante tricolor ha servido para que el género femenino continúe abriéndose camino en un ámbito que es complicado.

“La mujer en el arbitraje va creciendo, va ganando cada vez más terreno y demuestra que puede estar a la par de los hombres”, externó Ramos Palazuelos.