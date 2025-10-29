Más Información

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Culiacán, Sin.- Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa vivieron momentos de sobresaltos, al ser atacados elementos de la por un grupo armado sobre la carretera Culiacán-El Dorado, muy cerca de las instalaciones académicas, en la confrontación no hubo heridos, ni personas muertas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que las personas armadas arrojaron púas de acero sobre la carpeta asfáltica para evadir a las autoridades que desplegaron un intenso .

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de búsqueda (29/10/2025). Foto: Especial
Una llamada alertó a las autoridades de disparos contra elementos de la Guardia Nacional que transitaban por la carretera Culiacán-El Dorado por el carril de norte a sur, muy cerca de las instalaciones universitarias, la unidad oficial en que viajaban presentó variosen el parabrisas y los costados.

Pese a la confrontación que se generó en esa zona, entre los elementos federales y civiles armados, no se tuvo o muertas, sin embargo, se tuvo que cerrar la circulación en uno de los carriles para recolectar los casquillos percutidos y los poncha llantas arrojados por los hombres armados.

Las autoridades no han dado a conocer los resultados del operativo que se puso en práctica luego de esta agresión a elementos de la Guardia Nacional.

Pese a los hechos, no se registraron personas heridas o muertas (29/10/2025). Foto: Especial
