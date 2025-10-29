Culiacán, Sin.- Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa vivieron momentos de sobresaltos, al ser atacados elementos de la Guardia Nacional por un grupo armado sobre la carretera Culiacán-El Dorado, muy cerca de las instalaciones académicas, en la confrontación no hubo heridos, ni personas muertas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que las personas armadas arrojaron púas de acero sobre la carpeta asfáltica para evadir a las autoridades que desplegaron un intenso operativo de búsqueda.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de búsqueda (29/10/2025). Foto: Especial

Lee también Detienen a sujeto que quemó con gasolina a su pareja en Aguascalientes, la metió en la cajuela de un auto y la abandonó en Zacatecas

Una llamada alertó a las autoridades de disparos contra elementos de la Guardia Nacional que transitaban por la carretera Culiacán-El Dorado por el carril de norte a sur, muy cerca de las instalaciones universitarias, la unidad oficial en que viajaban presentó varios impactos de bala en el parabrisas y los costados.

Pese a la confrontación que se generó en esa zona, entre los elementos federales y civiles armados, no se tuvo personas heridas o muertas, sin embargo, se tuvo que cerrar la circulación en uno de los carriles para recolectar los casquillos percutidos y los poncha llantas arrojados por los hombres armados.

Las autoridades no han dado a conocer los resultados del operativo que se puso en práctica luego de esta agresión a elementos de la Guardia Nacional.

Pese a los hechos, no se registraron personas heridas o muertas (29/10/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr