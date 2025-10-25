Culiacán, Sin. a 25 de Oct.- En la capital del estado volvieron a presentarse dos nuevos hechos de violencia, en la que perdieron la vida por impactos de bala, dos hombres y una adolescente de nombre Fátima Guadalupe “N”, de 14 años de edad, cuya madre de nombre Silvia Janeth “N”, de 40 años resultó herida.

Un reporte a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades de seguridad pública sobre un ataque a balazos contra varias personas que se encontraban fuera de una casa ubicada por la calle Monte Gilbao, del fraccionamiento Santa Rocío.

Personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Marina se presentaron en el lugar del atentado. Foto: Especial.

El personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Marina que se presentaron en el lugar del atentado, encontraron en el pasillo de entrada de la vivienda tiradas en el piso madre e hija, por lo que el personal de la Cruz Roja que se prestaron a brindarles ayuda, determinaron que la menor de edad no presentaba signos vitales

Las autoridades judiciales fueron notificadas que la adolescente que había perdido la vida, llevaba por nombre Fátima Guadalupe “N” y tenía 14 años de edad, en tanto que la madre, la cual resultó herida, fue identificada como Silvia Janeth “N” de 40 años.

En un segundo hecho que tuvo lugar en un negocio de compra y venta de vehículos en desuso, en la colonia el Palmito, hombres armados que penetraron al negocio. Foto: Especial.

En un segundo hecho que tuvo lugar en un negocio de compra y venta de vehículos en desuso, en la colonia el Palmito, hombres armados que penetraron al negocio dispararon contra Ramón “N” y Alfredo, quien laboran en dicho Yanque.

Los datos dados a conocer, fueron en el sentido que Ramón “N”, de 46 años de edad, propietario del negocio y su empleado, laboraban en forma tranquila, cuando se presentaron varios hombres armados y sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra y luego abandonaron el lugar y huyeron en un vehículo, cuyas características no se conocen.

