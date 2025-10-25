Irapuato, Gto.- Dos médicas de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Irapuato, generaron indignación por un video en el que aparecen con un filtro digital de payasas para hacer burla del dolor de una paciente que se queja.

“¡Aaah, ah por favor, aaah!”, expresa una de las trabajadoras de la salud, y ambas sueltan carcajadas.

La grabación se viralizó en las redes sociales y desató críticas y expresiones de repudio de los cibernautas.

La escena ocurrió en el Hospital de Zona número 2 de esta ciudad, y desató una ola de críticas en diversas plataformas digitales, en la que se cuestiona la ética, insensibilidad, falta de empatía de las doctoras y expone el suceso como una violación a los derechos humanos.

IMSS Guanajuato inicia procedimiento interno

Tras el hecho, la representación del IMSS Guanajuato informó que con relación al video difundido en redes sociales en el que se observa a personal médico interno de pregrado, ha iniciado un procedimiento interno.

En un comunicado, señaló que el Instituto reprueba categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen el servicio público y la atención médica.

“Se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas que correspondan conforme a la normatividad institucional”.

Se aseveró que el IMSS en Guanajuato reafirma su compromiso con la atención digna, humana y de calidad hacia la población derechohabiente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las y los pacientes.

