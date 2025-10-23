Guanajuato, Gto.- Elementos de la fuerza de élite del estado detuvieron a tres presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) presuntamente vinculados con hechos de violencia en la región Laja-Bajío, en un operativo estratégico que ejecutaron en la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que en la acción coordinada con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) capturaron a Julio “N”, de 54 años; Víctor “N”, de 30 años; y Juan José “N”, de 31 años, con domicilios en Villagrán e Irapuato, “presuntos integrantes de una célula criminal”.

Los presuntos criminales poseían armas de alto poder, drogas, equipo táctico y placas blindadas de protección personal.

Aseguran arsenal durante detención de tres generadores de violencia en Guanajuato (23/10/2025). Foto: Especial

La corporación precisó que el operativo se derivó de labores de inteligencia e investigación de campo, así como de denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas que ponían en riesgo la seguridad de la población.

Activos del Grupo Táctico Operativo de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritos a la región VII, en conjunto con agentes de la FGE, aprehendieron a los presuntos criminales y aseguraron un arsenal que tenían en su poder.

Se incautaron nueve armas largas de diferentes calibres, 15 chalecos balísticos, 12 cascos tácticos, 21 cargadores y 2 mil 18 cartuchos útiles de diversos calibres.

Autos asegurados que integrantes de grupo delictivo utilizaban (23/10/2025). Foto: Especial

A los tres detenidos les encontraron 90 dosis de marihuana, tres artefactos ponchallantas, equipo táctico consistente en cascos, camisolas, guantes, pasamontañas y placas balísticas.

Para su movilidad contaban con cuatro vehículos: una camioneta Mazda CX9 con reporte de robo vigente, una camioneta Toyota Hilux, un vehículo todo terreno Can-Am Commander y una cuatrimoto Yamaha.

Los presuntos integrantes de la delincuencia organizada y lo asegurado quedaron a disposición de la FGE, que integra una carpeta de investigación. Las autoridades señalaron que las indagatorias "continúan para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros hechos delictivos y estructuras criminales que operan en la zona”.

La Secretaría de Seguridad y Paz aseveró que se dio un golpe importante a las capacidades logísticas y operativas de un grupo generador de violencia y esto refleja el trabajo sustentado en inteligencia, legalidad y coordinación.

