Torreón.- La Fiscalía de Coahuila confirmó que se detuvo a una persona por el probable delito de por el caso de , el niño de 6 años que falleció debido al desplome de una estructura de una techumbre en construcción en una primaria de San Pedro, Coahuila.

El delegado en la región Laguna I de la fiscalía, informó que la detención se dio después de analizar las pruebas recabadas en el lugar, testimonios, declaraciones de personal escolar y evidencias físicas de la obra.

Fue la mañana del miércoles que en la primaria del ejido San Miguel del municipio de San Pedro, el pequeño Anuel se encontraba en clases de educación física cuando se recargó presuntamente en un pilón metálico, lo que ocasionó que se .

La secretaría de Educación Pública de Coahuila informó que la obra era parte del programa La Escuela es Nuestra y no tenía supervisión. Sobre el tema, la coordinadora estatal del programa, Erika Zapata, refirió que sería la titular a nivel nacional quien se pronunciaría sobre el caso.

El delegado no precisó detalles sobre la personas detenida y únicamente dijo que se trata de un hombre ajeno al plantel educativo y a los padres de familia.

