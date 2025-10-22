Más Información

Un dentro de la escuela Primaria Federal Cuauhtémoc ubicada en el ejido San Miguel de San Pedro, , después de que un tubo de una techumbre le cayera encima.

De acuerdo con información del gobierno de Coahuila y la secretaría de Educación estatal, un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal, se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida.

Inmediatamente se activaron los protocolos de atención y contención, dando conocimiento a los padres de familia y los servicios de emergencia, quienes no pudieron hacer nada. Presuntamente el alumno de seis años se encontraba en actividades de educación física.

La secretaría de Educación de Coahuila informó que el proyecto no contaba con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil; por ello, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal.

Así mismo, informaron que desde el primer momento se encuentran en contacto con la familia para atender las necesidades que surjan y apoyarlos en el proceso, así como brindar todas las facilidades a las autoridades para las labores correspondientes, así como ofrecer acompañamiento socioemocional a la comunidad educativa y la familia del alumno.

El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

