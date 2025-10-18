El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que se presentó un nuevo enfrentamiento al norte de Coahuila en donde dos policías estatales resultaron heridos y se aseguraron armas largas y una camioneta.

Se trata del tercer enfrentamiento en 72 horas en la misma zona de la entidad. Fue este sábado a las 4:30 de la mañana que una patrulla estatal estaba realizando labores de vigilancia en una brecha del municipio de Hidalgo cuando se toparon con una camioneta cuyos tripulantes dispararon contra los elementos.

“Se inicia una persecución por parte de las autoridades, hay una agresión directa hacia las fuerzas estatales, producto de esta agresión lamentablemente se hieren a dos policías estatales”, comentó Federico Fernández.

Uno de ellos resultó con heridas faciales por lo que fue trasladado vía aérea a Saltillo con una unidad de emergencia área, mientras que el otro elemento es atendido en un hospital de la región norte a causa de una herida en una extremidad inferior. Ambos elementos se reportan fuera de peligro.

El fiscal añadió que hay tres armas largas y cartuchos percutidos asegurados, así como la camioneta que fue abandonada por los tripulantes y que tiene las mismas características del vehículo que fue utilizado para agredir a los militares el jueves pasado.

Fernández mencionó que los tres enfrentamientos, dos el jueves y este el día de hoy, han tenido lugar lejos de las cabeceras municipales debido a los trabajos de vigilancia en las colindancias con otras entidades. “Sin esa estrategia esos hechos pudieran estar pasando en una cabecera municipal”, comentó el fiscal.

Resaltó que en Coahuila la fórmula para mantener la seguridad es el trabajo coordinado con las fuerzas federales, el Ejército y la Marina. “No se baja la guardia en los temas de seguridad, 365 días al año, 24 siete”, comentó.

