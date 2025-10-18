Culiacán, Sin. Uno de los cuatro detenidos con relación a la ejecución de una pareja de agentes de tránsito en servicio en Culiacán, a los que les aseguraron diez armas de fuego, treinta y cinco cargadores y cuatro granadas, de nombre Carlos Abraham “N”, presuntamente es un adolescente de 15 años de edad.

Sobre el resto del grupo, estos están identificados como Alejandro “N”, Edgar “N”, de 23 años de edad, exjugador de futbol profesional que se inició en las fuerzas básicas del equipo de los Tigres de Nuevo León y Alejandro “N”, los cuales fueron turnados a las autoridades judiciales por su presunta participación en un doble homicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sólo divulgó que tras la agresión armada contra dos agentes de tránsito, uno de ellos del sexo femenino, un grupo de fuerzas federales y estatales lograron detener a los cuatro presuntos responsables, a los que se les aseguró un arsenal y granadas.

Tras el reporte que en el fraccionamiento Rincón de San Rafael, en la parte sur-oriente de la capital del estado, los s agentes de tránsito, Luis Alberto “N” de 42 años de edad e Iris Irene “N”, de 38 años, fueron objeto de una agresión armada, se implementó un operativo aéreo y terrestre de los responsables de sus muertes.

Los agresores, en forma inicial emprendieron la huida a bordo de un jeep, color blanco, pero al detectar que eran seguidos por las autoridades, lo abandonaron y despojaron a un conductor de un vehículo Corolla, hasta que lograron encajonarlos sobre el boulevard Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad.

Personal militar y de la Policía Estatal Preventiva luego de rodearlos, los obligaron a salir de unidad, para ser sometido e inspeccionar el vehículo en que huían, en donde se encontró seis rifles, cuatro pistolas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos útiles.

