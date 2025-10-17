Culiacán, Sin. a 17 de Oct.- Una pareja de agentes de tránsito municipal que viajaban en una patrulla oficial, por una de las calles del fraccionamiento Rincón de San Rafael, fueron acribillados con impactos de armas automáticas, sus cuerpos quedaron dentro de la unidad, marcada con el número 708ª.

Los primeros datos que se conocen de este ataque, es que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, identificados como Iris Irene “N” y Luis Alberto “N”, se encontraban de servicio en la zona sur de la capital del estado.

En el lugar de los hechos, por la calle Antonio Ruíz, muy cerca del boulevard Kumate, personas armadas con rifles automáticos los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones en su contra, por lo que los dos elementos quedaron muertos en el interior de su patrulla.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados sobre este atentado, escoltados por personal de Seguridad Pública y de las fuerzas armadas acudieron al lugar, pero al revisarlos, determinaron que estos no presentaban signos vitales.

Los cuerpos de los agentes quedaron dentro de la patrulla en la que viajaban. Foto: Especial

El sábado pasado, una caseta de la Policía Municipal de Culiacán, ubicada en el fraccionamiento Valle Alto, fue atacada con disparos de fusiles automáticos, un elemento de esta corporación, resultó con heridas por esquirlas, este hecho se suma, a una serie de agresiones durante este mes contra agentes Estatales en la que han muerto tres elementos

La mañana del sábado, se notificó a las líneas de emergencia continuas detonaciones de armas automáticas cerca del polideportivo del fraccionamiento Valle Alto, luego se activaron las alarmas, al conocerse que se trataba de un ataque contra policías.

Pese a que se desplegó un fuerte operativo de búsqueda de los responsables, los elementos de la estatal preventiva, el Ejército y la Guardia Nacional, no lograron localizarlos, en tanto que el agente municipal que resultó herido por esquirlas fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

