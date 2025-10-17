En el contexto actual sobre cinco estados afectados por las lluvias en el país, el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda dio salida al segundo envío de ayuda humanitaria a Veracruz a través del Black Hawk.

Hasta el momento, informó el mandatario estatal, se han enviado 24 toneladas de ayuda en víveres para los afectados por las inundaciones. Dijo que Nuevo León seguirá enviando más apoyo y poniendo a disposición los helicópteros de Protección Civil y Fuerza Civil también para los estados de San Luis y Puebla.

“Desde Nuevo León ponemos a disposición los helicópteros de fuerza civil y de Protección Civil. Contamos con dos helicópteros y hemos dado ya dos vueltas, esta es la tercera que vamos a mandar víveres a Veracruz. Queremos decirles que estamos para apoyarlos", expresó García Sepúlveda.

Centro de acopio para damnificados por lluvias. Foto: Especial

El gobernador compartió en hoy se encuentran en Veracruz 41 elementos de protección civil, 25 de staff de gobierno, cuatro pilotos, cuatro operativos, compañeros del DIF y compañeros de Igualdad e Inclusión.

¿Qué productos puedo donar para damnificados por lluvias?

Por su parte, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera agradeció al Gobernador, al Gabinete y a la ciudadanía por su solidaridad y sumarse a la colecta de víveres. Asimismo, invitó a seguir apoyando con víveres en los diferentes centros de acopio.

La colecta se realiza en los Centros Comunitarios de la dependencia, así como en la Torre Administrativa, el Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, aliados clave en la estrategia Hambre Cero Nuevo León.

Los donativos se reciben en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Entre los productos que se pueden donar se encuentran:

Lata de sardina de 425 gramos

Lata de atún en aceite o agua de 140 gramos

Lata de ensalada de verduras de 220 gramos

Lata de fruta en almíbar de 800 gramos

Latas de frijoles enteros o refritos de 400 gramos

Paquete de tenedores desechables (25 piezas)

Gel antibacterial de 300 mililitros

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Shampoo

Desodorante para mujer y hombre

Pasta de dientes y cepillo dental

Agua embotellada

