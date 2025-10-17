Más Información
SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este viernes 17 de octubre a Veracruz, donde supervisó en territorio los apoyos y acciones del gobierno, tras las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana.
Sheinbaum Pardo arribó esta tarde al aeropuerto El Tajín, en Veracruz, para dar seguimiento a la supervisión.
Además, la Presidenta estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.
"Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos", dijo la gobernadora.
Diputados aplicarán tres modificaciones a Ley de Ingresos 2026, mediante reservas; Monreal las explica
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]