La presidenta regresó este viernes 17 de octubre a , donde supervisó en territorio los apoyos y acciones del gobierno, tras las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana.

Sheinbaum Pardo arribó esta tarde al , en Veracruz, para dar seguimiento a la supervisión.

Además, la Presidenta estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.

"Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos", dijo la gobernadora.

