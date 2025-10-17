La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este viernes 17 de octubre a Veracruz, donde supervisó en territorio los apoyos y acciones del gobierno, tras las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana.

Sheinbaum Pardo arribó esta tarde al aeropuerto El Tajín, en Veracruz, para dar seguimiento a la supervisión.

Además, la Presidenta estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.

"Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos", dijo la gobernadora.

Bienvenida a POZA RICA presidenta @Claudiashein, gracias por su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado. 🤝🇲🇽



Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos. #PorAmorAVeracruz pic.twitter.com/bNcCNVpjMf — Rocío Nahle (@rocionahle) October 17, 2025

