Tras las e inundaciones que dejaron severos daños en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, la presidenta aseguró que no hay otro país con la capacidad con la que cuenta México para la atención de emergencias.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que el expresidente perfeccionó el protocolo de atención.

En el Salón Tesorería, la Presidenta comparó que cuando hay emergencias en Estados Unidos, el gobierno tarda en atender a la población porque las Fuerzas Armadas no tienen un Plan DN III-E como el del Ejército mexicano. Además, mencionó que en las inundaciones de Valencia, España, “se tardaron muchísimo” para atender.

“México es uno de los países con mayores sistemas de prevención en términos de sismos, e incluso los alertamientos de Comisión Nacional del Agua, del Meteorológico Nacional. Ahora, ¿Siempre es perfectible? Siempre es perfectible y hay que atenderlo, y hay que hacer los mapas de riesgo, y que la infraestructura ahora quede mejor que lo que estaba para evitar afectaciones. Todo eso lo vamos a hacer, pero hoy estamos atendiendo la emergencia”, declaró.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 17 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 17 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Acusó que en el periodo neoliberal, la orientación ante las emergencias “era contratar todo por fuera”.

“Entonces, hay un sistema de más prevención que ha aprendido México, desde hace tiempo. Y ahora, con la transformación, tenemos un protocolo de atención de emergencias que no existía, por más que quieran hablar del FONDEN.

“Lo que hoy existe de protocolo de atención a emergencias no existía, lo perfeccionó el presidente López Obrador frente a la situación que se vivió con los distintos huracanes y nosotros ahora lo hemos ido perfeccionando, porque cada vez que hay una atención se revisan los protocolos y se mejoran. Y también, ahora que termina la emergencia, atender los protocolos de prevención que también son importantes”, expresó.

