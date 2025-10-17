Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

La minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.

En su de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que ha incrementado el número de visitantes de Estados Unidos a México.

“Bueno, como siempre lo planteo: Cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país.

“Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía”, declaró la Mandataria federal.

“Hemos recibido confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la zona de Playas de Tijuana. Los informes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos y se reportaron múltiples explosiones”, indicó el Consulado estadounidense.

Pidió a sus ciudadanos evitar el área cercana a cualquier presencia policial en curso, monitorear los medios locales para obtener actualizaciones, e informar a familiares y amigos sobre su estado.

