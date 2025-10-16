Tijuana.- Con tres drones y explosivos improvisados fue atacada la Unidad Antisecuestro en Playas de Tijuana. Aunque en las últimas semanas las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido objeto de agresiones, esta sería la primera vez que la delincuencia utiliza este tipo de tecnología para dañar a la institución en Baja California.

Además, luego de que los explosivos fueran arrojados a las instalaciones los agentes identificaron a otro artefacto sobrevolando, por lo que elementos de seguridad que ya resguardaban el área dispararon al cielo intentando derribarlo sin tener éxito, las autoridades desconocen a quien pertenecen las pequeñas aeronaves.

En conferencia de prensa realizada a la medianoche la Fiscal de Baja California, María Elena Andrade, detalló que la agresión fue grabada por cámaras de seguridad, desde donde se identificó que tres drones arrojaron botellas de plástico con pólvora y material que, al explotar, salió disparado y dañó cuatro vehículos dentro del patio de la unidad, sin que alguna persona resultara lesionada.

Fiscal General del Estado María Elena Andrade en conferencia de prensa. Foto: Especial

Además reveló que en estos hechos también se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes enviaron personal a las instalaciones donde ocurrió el ataque, para realizar su reporte el cual será entregado a la institución y autoridades en Ciudad de México con la posibilidad de que atraigan el caso y se investigue por el delito de terrorismo.

Además de mantener comunicación con autoridades federales en México, la fiscal confirmó que también se mantuvo contacto con el gobierno de Estados Unidos, quienes, mediante el Consulado con sede en Tijuana, emitieron una alerta para los ciudadanos de ese país tanto quienes viven en territorio mexicano como aquellos que quieren cruzar la frontera.

“Hay reportes de un ataque contra la oficina de la fiscalia de Baja California en Playas de Tijuana. Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación. Para asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses, llame al (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde EE. UU”, se lee en la publicación de alerta en la página oficial de la oficina diplomática.

De acuerdo con el reporte oficial el ataque se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando se había alertado por disparos de arma de fuego. Cuando las corporaciones llegaron al sitio y al inspeccionar el área identificaron que se trataba de un ataque con pequeñas aeronaves y explosivos improvisados.

Tras el reporte corporaciones de todos los órdenes de gobierno se trasladaron hasta Playas de Tijuana y coordinaron un operativo en el perímetro, con patrullaje y retenes colocados en la entrada y salida de la delegación de playas. Aunque ninguna persona ha sido detenida, la fiscal aseguró que confían en que detendrán a los responsables.

El atentado con explosivos se registró apenas un día después de las honras fúnebres del coordinador de la Unidad de Robo de Vehículos en Playas de Rosarito, Humberto Martínez, asesinado a balazos frente a su hogar.

Este nuevo ataque se suma a una serie de agresiones recientes contra la institución, la última ocurrida a finales de septiembre cuando fueron incendiadas varias unidades en las oficinas de la Unidad Antisecuestro y en las oficinas ubicadas por la central camionera. Por esos hechos fueron detenidas siete personas.