Tijuana, 15 de octubre.- Una transmisión en vivo realizada por tres internas desde el interior del penal La Mesa, en Tijuana, ha desatado una investigación oficial, luego de que el video fuera difundido en redes sociales y retomado por diversos medios de comunicación.

En las imágenes se observa a tres mujeres privadas de la libertad grabándose a sí mismas dentro de una celda, al tiempo que filman a otras compañeras que también se encontraban en el lugar.

El contenido, grabado presuntamente con un teléfono celular, ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y control dentro del centro penitenciario.

El secretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez, confirmó la autenticidad del video y de la información divulgada, señalando que el director del penal ya fue removido de su cargo como parte de las primeras acciones.

Asimismo, Álvarez indicó que ya se ha iniciado una investigación para determinar cómo las internas lograron acceder a un dispositivo móvil y cómo consiguieron realizar una transmisión en vivo, a pesar de que el penal cuenta con sistemas bloqueadores de señal.

“Se están revisando los procedimientos de seguridad y los protocolos internos para evitar que este tipo de situaciones se repitan”, declaró el funcionario durante la conferencia mañanera de este miércoles.

Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones directas contra las internas involucradas, pero las autoridades adelantaron que se aplicarán las medidas correspondientes conforme avance la investigación.

cr