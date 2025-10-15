Más Información
Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad
Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez
Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA
Culiacán, Sin a 15 de Oct.- En sectores distintos de la capital del estado, se registraron dos ataques con armas automáticas, uno contra elementos de la Policía Municipal, sin que resultaran elementos heridos y el segundo contra dos personas del sexo masculino, uno de ellos perdió la vida en el lugar del ataque.
Junto a un taller mecánico, ubicado en la calle Gilberto Owen, de la colonia Guadalupe Victoria, elementos de la Policía Municipal de Culiacán fueron objeto de un ataque con armas automáticas, sin que los agentes resultaran lesionados.
Según los datos los agentes, asistieron al taller mecánico para realizar una reparación a su patrulla, y cuando los empleados los atendían, arribaron personas armadas y sin medir palabra les dispararon en varias ocasiones.
Lee también: Detectan en Yucatán mosquito originario de Asia; transmite el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla
Jóvenes son atacados a balazos
En la calle Artículo 73, del sector Barrancos, dos jóvenes fueron atacados a balazos por personas desconocidas, en el lugar de los hechos falleció Héctor Manuel “N”, de 19 años de edad y su compañero, José Valentín “N”, de 20 años, resultó herido.
Las víctimas se encontraban platicando cerca de un negocio de pollos, cuando arribaron los agresores, los cuales luego de disparar contra de ellos, huyeron del lugar sin ser localizados.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr