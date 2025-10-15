Culiacán, Sin a 15 de Oct.- En sectores distintos de la capital del estado, se registraron dos ataques con armas automáticas, uno contra elementos de la Policía Municipal, sin que resultaran elementos heridos y el segundo contra dos personas del sexo masculino, uno de ellos perdió la vida en el lugar del ataque.

Junto a un taller mecánico, ubicado en la calle Gilberto Owen, de la colonia Guadalupe Victoria, elementos de la Policía Municipal de Culiacán fueron objeto de un ataque con armas automáticas, sin que los agentes resultaran lesionados.

Junto a un taller mecánico, ubicado en la calle Gilberto Owen, de la colonia Guadalupe Victoria, elementos de la Policia Municipal de Culiacán fueron objeto de un ataque. Foto: Especial.

Según los datos los agentes, asistieron al taller mecánico para realizar una reparación a su patrulla, y cuando los empleados los atendían, arribaron personas armadas y sin medir palabra les dispararon en varias ocasiones.

Lee también: Detectan en Yucatán mosquito originario de Asia; transmite el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

Jóvenes son atacados a balazos

En la calle Artículo 73, del sector Barrancos, dos jóvenes fueron atacados a balazos por personas desconocidas, en el lugar de los hechos falleció Héctor Manuel “N”, de 19 años de edad y su compañero, José Valentín “N”, de 20 años, resultó herido.

En la calle Artículo 73, del sector Barrancos, dos jovenes fueron atacados a balazos Foto: Especial.

Las víctimas se encontraban platicando cerca de un negocio de pollos, cuando arribaron los agresores, los cuales luego de disparar contra de ellos, huyeron del lugar sin ser localizados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr