Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Culiacán, Sin a 15 de Oct.- En sectores distintos de la capital del estado, se registraron , uno contra elementos de la , sin que resultaran elementos heridos y el segundo contra dos personas del sexo masculino, uno de ellos perdió la vida en el lugar del ataque.

Junto a un taller mecánico, ubicado en la calle Gilberto Owen, de la colonia Guadalupe Victoria, elementos de la fueron objeto de un ataque con armas automáticas, sin que los agentes resultaran lesionados.

Junto a un taller mecánico, ubicado en la calle Gilberto Owen, de la colonia Guadalupe Victoria, elementos de la Policia Municipal de Culiacán fueron objeto de un ataque. Foto: Especial.
Según los datos los agentes, asistieron al taller mecánico para realizar una reparación a su patrulla, y cuando los empleados los atendían, arribaron personas armadas y sin medir palabra les dispararon en varias ocasiones.

Jóvenes son atacados a balazos

En la calle Artículo 73, del sector Barrancos, dos jóvenes fueron atacados a balazos por personas desconocidas, en el lugar de los hechos falleció Héctor Manuel “N”, de 19 años de edad y su compañero, José Valentín “N”, de 20 años, resultó herido.

En la calle Artículo 73, del sector Barrancos, dos jovenes fueron atacados a balazos Foto: Especial.
Las víctimas se encontraban platicando cerca de un negocio de pollos, cuando arribaron los agresores, los cuales luego de disparar contra de ellos, huyeron del lugar sin ser localizados.

