Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Culiacán.- En un ubicado en el sector del Barrio, en la capital del estado, dos hermanas gemelas de nombres Valentina “N” y Victoria “N”, de cuatro años, perdieron la vida al ingresar a una alberca sin que sus padres se percataran del hecho.

Los familiares de las menores, por un largo tiempo, perdieron de vista a las pequeñas, las cuales se conoce salieron de su casa y cruzaron la calle e ingresaron a un salón de fiestas y al parecer estas se metieron a la alberca, donde fallecieron.

Sus padres que por largo tiempo las buscaron primeramente por toda su casa y luego salieron a la calle para continuar con su localización con auxilio de vecinos, luego de un largo tiempo, ampliaron la búsqueda al inmueble de fiestas, donde las localizaron.

Al ser halladas flotando en el agua, las rescataron y las subieron a un vehículo particular para trasladarlas a la sede de la Cruz Roja, donde el personal médico determinó que estas no presentaban signos vitales

El personal de la noble institución notificó el fallecimiento de las hermanitas gemelas a la Fiscalía General del Estado la cual dispuso enviar sus cuerpos al Servicio Mèdico Forense para practicarles la necropsia de ley y determinar las causas de su fallecimiento.

