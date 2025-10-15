Culiacán.- En un salón de fiestas ubicado en el sector del Barrio, en la capital del estado, dos hermanas gemelas de nombres Valentina “N” y Victoria “N”, de cuatro años, perdieron la vida al ingresar a una alberca sin que sus padres se percataran del hecho.

Los familiares de las menores, por un largo tiempo, perdieron de vista a las pequeñas, las cuales se conoce salieron de su casa y cruzaron la calle e ingresaron a un salón de fiestas y al parecer estas se metieron a la alberca, donde fallecieron.

Sus padres que por largo tiempo las buscaron primeramente por toda su casa y luego salieron a la calle para continuar con su localización con auxilio de vecinos, luego de un largo tiempo, ampliaron la búsqueda al inmueble de fiestas, donde las localizaron.

Al ser halladas flotando en el agua, las rescataron y las subieron a un vehículo particular para trasladarlas a la sede de la Cruz Roja, donde el personal médico determinó que estas no presentaban signos vitales

El personal de la noble institución notificó el fallecimiento de las hermanitas gemelas a la Fiscalía General del Estado la cual dispuso enviar sus cuerpos al Servicio Mèdico Forense para practicarles la necropsia de ley y determinar las causas de su fallecimiento.

