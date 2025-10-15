Pachuca.– A través de un video, Javier Cruz muestra las ruinas de lo que fue su hogar y el de su hijo, ubicados en Joquela, municipio de Tianguistengo, donde un deslave cobró la vida de cinco de sus familiares.

Con lágrimas en los ojos, relata que se siente profundamente triste porque perdió a su hijo y a sus nietos. En esa vivienda murieron seis personas; cinco de ellas eran de su familia. Solo una sobreviviente, una niña de cinco años, que logró salir con vida y hoy necesita apoyo.

Foto: Especial

Las casas de dos pisos y una camioneta estacionada afuera quedaron reducidas a escombros. Todo el patrimonio de una vida se perdió, pero lo que más lamenta es que ya no tiene familia.

“Necesitamos apoyo, todos los que vean este video, que nos ayuden, por favor”, pidió con voz entrecortada.

