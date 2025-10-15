Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Pachuca.– A través de un video, Javier Cruz muestra las ruinas de lo que fue su hogar y el de su hijo, ubicados en Joquela, , donde un deslave cobró la vida de cinco de sus familiares.

Con lágrimas en los ojos, relata que se siente profundamente triste porque perdió a su hijo y a sus nietos. En esa vivienda murieron seis personas; cinco de ellas eran de su familia. Solo una sobreviviente, una niña de cinco años, que logró salir con vida y hoy necesita apoyo.

Foto: Especial
Foto: Especial

Las casas de dos pisos y una camioneta estacionada afuera quedaron reducidas a escombros. Todo el patrimonio de una vida se perdió, pero lo que más lamenta es que ya no tiene familia.

“Necesitamos apoyo, todos los que vean este video, que nos ayuden, por favor”, pidió con voz entrecortada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses