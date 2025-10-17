Ayer, Emilio Barriga dejó el cargo de auditor especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para participar en la elección del próximo titular del órgano fiscalizador.

"He decidido participar en el proceso que se lleva a cabo en los próximos meses para elegir a la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que se abra por supuesto la convocatoria correspondiente, por lo que en congruencia tomé la determinación de separarme del cargo que desempeñaba hasta el día de hoy (ayer) en esta institución", anunció en un vídeo publicado en redes sociales.

Añadió: "En los próximos días compartiré mis propuestas y visión de futuro para construir una auditoría en beneficio de todas y todos los mexicanos".

Lee también Rotan al Vicealmirante Torres Claudio tras denunciar que el huachicol fiscal nació en el sexenio pasado

Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, designó a Aureliano Hernández Palacios como Auditor Especial del Gasto Federalizado, cargoque asume a partir de hoy.

Hernández Palacios Cardel es Licenciado en Economía. Desde 2018, forma parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ejercido como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado“D”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr