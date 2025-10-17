Más Información

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

El Gobierno de México reporta , y 48 personas no localizadas a causa de las que se registraron la semana pasada, principalmente en cinco estados del país.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México sobre las afectaciones por , al corte de las 18:00 horas de este 16 de octubre.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

