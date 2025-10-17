Pachuca.- Pobladores de la comunidad de Xochicoatlán, en la Sierra de Hidalgo, realizaron el rescate de un profesor que quedó semienterrado entre el lodo tras un derrumbe originado por las lluvias de la semana pasada.

A través de un video se observa cómo diversas personas auxilian al docente, asignado a la comunidad de Tenango, quien quedó atrapado entre el deslave mientras se dirigía a su centro de trabajo.

Los habitantes informaron que se dirigían a entregar víveres a comunidades incomunicadas al momento en que escucharon gritos de auxilio; al acudir, localizaron al profesor, cuya cabeza y manos eran lo único visible entre el lodo.

Para el rescate utilizaron una cuerda, debido a que el terreno era pantanoso. Luego de varias maniobras, lograron sacarlo sin que presentara lesiones graves, únicamente con signos de agotamiento y deshidratación.Se informó que la zona está catalogada como de alto riesgo por los constantes deslaves provocados por las lluvias, por lo que se hizo un llamado a la población a evitar transitar por el sitio.

También se informó que en Tenango de Doria fueron localizadas dos personas más con vida, identificadas con las iniciales M. L. L. y M. L. G., quienes fueron encontradas en la localidad de El Aguacate.

Los operativos de búsqueda de sobrevivientes se mantienen en Tianguistengo, donde personal de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Comisión Nacional de Búsqueda realiza recorridos con drones, equipos, lámparas y radios para facilitar el rastreo.

Las labores de rescate continúan en todas las zonas afectadas, ya que en la entidad se reportan al menos 50 personas desaparecidas tras las lluvias.

En tanto, en Huautla fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco. Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública realizaron el rescate de la víctima, quien permanece en calidad de desconocido. Podría tratarse de una de las personas desaparecidas a causa de las lluvias en la región.

