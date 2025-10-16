Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que hasta el momento se tienen registradas un total de 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por las lluvias registradas en cinco estados del país.

Desde el Aeropuerto de Poza Rica, la titular de la CNPC detalló que en Puebla hay 23 municipios afectados, con 18 personas fallecidas y cinco no localizadas; en Veracruz, 40 municipios con daños, 30 fallecidos y 18 personas desaparecidas y en Hidalgo hay 28 municipios afectados, con 21 muertos y 49 personas no localizadas.

Además señaló que en Querétaro, hay ocho municipios con afectaciones, con una persona fallecida y sin desaparecidos; y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, y no hay reporte de personas fallecidas.

Secretaría de Infraestructura reporta 160 localidades incomunicadas

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz se redujo el número de comunidades incomunicadas.

Al presentar un informe sobre afectaciones en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Esteva mencionó que hay 108 municipios afectados, 69 prioritarios, y 160 localidades incomunicadas.

CFE reporta 93% de restablecimiento del servicio eléctrico en cinco estados

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 93% del servicio eléctrico en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, tras la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En enlace a la conferencia de prensa presidencial, la titular de la CFE indicó que se están en proceso de restablecer el servicio a 197 mil usuarios de estos cinco estados afectados.

"Tenemos un 93% de restablecimiento […] Tenemos 197 mil usuarios en proceso de establecimiento en los cinco estados que fueron afectados".