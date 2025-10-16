Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Pachuca.– Pobladores del estado de Hidalgo, utilizaron un dron como puente para hacer llegar alimentos y medicinas a las comunidades que permanecen aisladas tras las intensas , que afectaron a esta entidad y que han dejado 22 personas sin vida y 50 más incomunicadas.

De acuerdo con Nahum Villeda, habitante de Chapulhuaca, la falta de respuesta inmediata ante la emergencia que viven las comunidades incomunicadas lo llevó a buscar alternativas para transportar ayuda a los .

Indicó que la población ya no tenía qué comer y, ante la ausencia de autoridades en la zona, decidieron conseguir un dron con el cual sobrevolaron las márgenes del río para dejar caer paquetes con comida, verduras y agua embotellada.

Lee también

Resaltó que la carretera que conduce a San Juan Huehueco, en Tepehuacán de Guerrero, se encuentra debido a los deslaves, por lo que, al no poder contar con helicópteros para trasladar la ayuda, lograron pedir prestado un dron.

Después de recolectar víveres, los pobladores se organizaron para enviarlos hasta las zonas más afectadas.

Así, en medio del lodo y las montañas de la Sierra Alta, el dron se convirtió en una herramienta que permitió aliviar, aunque sea un poco, las necesidades urgentes de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses