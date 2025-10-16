Con el propósito de fortalecer el ingreso económico y combatir las vulnerabilidades y carencias sociales que enfrentan las mujeres en Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda, presentó el programa “Ayudamos a las Mujeres”.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión; Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, y Daniel Acosta Fregoso, Secretario de Participación Ciudadana, el mandatario anunció que este programa forma parte de una estrategia integral que brindará un apoyo económico mensual de 2 mil pesos a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, el gobernador destacó los avances alcanzados a través de los programas sociales del estado, mencionando una reducción histórica en la pobreza extrema, que pasó del 2.1% al 0.5%.

“A partir de hoy, en los 40 centros comunitarios del estado, se entregará una sola tarjeta mediante la cual se depositarán 2 mil pesos mensuales. El único requisito: ser mujer. Trabajaremos con el Congreso para que este apoyo se convierta en un derecho permanente para las mujeres de Nuevo León. Las mujeres que están en casa cuidando a sus hijos, a su madre o a su abuela, también merecen un ingreso. Me alegra que por fin se haga justicia para las mujeres cuidadoras”, expresó el mandatario estatal.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú subrayó la importancia de reconocer y respaldar a las mujeres que dedican más de 30 horas semanales al cuidado de sus familias, sin recibir ninguna remuneración por ello.

“Gracias a las jefas de familia, a las madres y a las cuidadoras. Gracias por levantarse cada día con fuerza para sacar adelante a sus hijos y a sus familias. Gracias por sostener con su amor lo que muchas veces el mundo no ve. Por ustedes nació este programa, pensado para acompañarlas, reconocerlas y apoyarlas cuando más lo necesitan”, afirmó.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión, explicó que el trabajo de cuidados realizado por mujeres es fundamental para sostener a miles de familias y comunidades en el estado.

“Invertir en las mujeres es invertir en prosperidad. Cada peso que llega a sus manos se transforma en educación, salud, alimentación y esperanza para sus familias”, destacó.

El programa “Ayudamos a las Mujeres” otorgará un apoyo mensual de 2 mil pesos a mujeres cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras. Además del apoyo económico, la Secretaría de Igualdad e Inclusión brindará herramientas para el empoderamiento femenino, incluyendo capacitación en derechos, talleres de empleabilidad, finanzas, emprendimiento, así como acompañamiento en educación, salud, vinculación al Sistema Estatal de Cuidados y acceso a otros servicios gubernamentales.

Requisitos para participar en el programa:

Categoría Jefas de Familia:

Tener entre 17 y 64 años cumplidos.

Residir en el estado de Nuevo León.

Ser madre de al menos un hijo o hija menor de 17 años.

Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

Categoría Cuidadoras:

Tener 15 años o más.

Residir en el estado de Nuevo León.

Ser la cuidadora principal de:



Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

El objetivo del programa es beneficiar a 160 mil mujeres en sus distintas categorías. Actualmente, más de 17 mil mujeres ya participan, y verán incrementado su apoyo de 800 a 2 mil pesos mensuales.

Las mujeres interesadas en formar parte del programa deben realizar un preregistro en el sitio web: ayudamosnuevoleon.com

Con esta iniciativa, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso con el bienestar y empoderamiento de las mujeres, brindándoles acceso a mejores condiciones de vida.

