Seyé, Yucatán.- En un trágico accidente vial perdió la vida el regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de este municipio, Jorge David Cauich Medina.

Los trágicos hechos ocurrieron anoche, justo el día en que el funcionario celebraba su cumpleaños.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando Cauich Medina regresaba de Acanceh rumbo a Seyé a bordo de una motocicleta.

Al transitar por la carretera Seyé–Yabucú, a la altura del kilómetro 3, perdió el control del vehículo, por lo que salió de la vía y se impactó contra el muro de la finca Santa Julia.

Por la fuerza del impacto, el cuerpo del regidor quedó a varios metros del lugar donde terminó la motoneta.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio, pero sólo pudieron confirmar el deceso.

Elementos de seguridad aseguraron la zona luego del accidente del funcionario (16/10/2025). Foto: Especial

Autoridades ministeriales realizaron el peritaje para esclarecer las causas del accidente, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo.

El fallecimiento de Cauich Medina ha conmocionado al Ayuntamiento de Seyé y a los habitantes del municipio, quienes lo recordaban como un joven entusiasta, comprometido con el desarrollo local y cercano a la ciudadanía.

