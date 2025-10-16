Entre enero y septiembre de este año, hubo una reducción del 12% en los delitos de alto impacto respecto al mismo periodo de 2024, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que septiembre es también el mes con mayor número de detenciones en la CDMX.

“Septiembre es el noveno mes del año en el que se confirma una reducción sostenida de delitos de alto impacto y homicidios, el noveno mes en este año; en septiembre se demostró que hay también más detenciones, más judicializaciones, más órdenes de aprehensión, que en cualquier otro momento del año”, dijo.

Al presentar el informe de seguridad mensual, Brugada Molina destacó que los homicidios dolosos se redujeron en un 10% frente al año pasado; mientras que el delito de robo de vehículo disminuyó un 9% y robo de vehículo con violencia, bajó en un 32%, en comparación con 2024.

Por otro lado, destacó que hubo un aumento del 65% en las detenciones por extorsión, con un total de 227 entre enero y septiembre de 2025.

