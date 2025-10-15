Donovan “N” es el segundo detenido por el ataque contra el abogado David Cohen Sacal, perpetrado el 13 de octubre en Ciudad Judicial, el sospechoso fue ubicado en Iztapalapa en posesión de drogas y un arma de fuego

Al segundo presunto implicado se le aseguraron 11 bolsas de marihuana, 4 dosis de crystal, un arma de fuego, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, 4 teléfonos celulares y varias prendas de ropa, aseguró la SSC.

El joven de 20 años de edad fue localizado este miércoles en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo a la SSC, la ubicación del segundo sospechoso se logró a través de la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Comando y Control (C2) Centro, así como de negocios y casas aledañas al lugar donde se atacó a Cohen Sacal.

Leer también: Policía Karen Jazmín, quien resultó con quemaduras durante marcha del 2 de octubre, sale de terapia intensiva

La Policía de la Ciudad de México aseguró que el lunes 13 de octubre, Donovan escapó de Ciudad Judicial rumbo al oriente de la capital.

Por lo anterior, se montaron patrullajes de vigilancia al oriente de la ciudad, mediante los cuales se ubicó y detuvo al presunto implicado.

Donovan es el segundo detenido por el asesinato de David Cohen Sacal, el primero fue Héctor Hernández, un joven de 18 años de edad, que fue aprehendido por un elemento de la Policía de Investigación, luego de aparentemente haber disparado contra el abogado.

Cohen Sacal fue trasladado a un hospital particular en la Ciudad de México donde horas más tarde se reportó su fallecimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr