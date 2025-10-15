La policía Karen Jazmín Alencaster ya fue trasladada del área de terapia intensiva a una habitación, donde se reporta como estable y con buena evolución, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La prácticamente de power lifting dentro de la SSC, estuvo siendo atendida en el área de terapia intensiva durante 12 días, luego de haber resultado con quemaduras en el 25 % de su cuerpo en los actos violentos registrados el pasado 2 de octubre.

La uniformada de 29 años de edad fue ingresada a un hospital particular donde fue sometida a tres cirugías de lavado quirúrgico, confirmó la pareja de Alencaster.

El jefe de la SSC, Pablo Vázquez Camacho informó el martes 14 de octubre que los elementos de la corporación que habían sido hospitalizados tras la marcha del 2 de octubre ya han sido dados de alta, sólo Karen Jazmín sigue bajo atención médica.

“Está desde luego fuera de peligro y evolucionando de manera positiva”, dijo Vázquez Camacho.

El pasado 11 de octubre, Josué Raymundo, la pareja de Jazmín Alencaster, narró a EL UNIVERSAL que ambos se sentían mal por las agresiones que la uniformada sufrió durante la marcha del dos de octubre.

“Dice que se siente muy triste, el hecho de que ellos nada más vean el uniforme y no vean que hay una persona atrás de ese uniforme, alguien que tiene familia”, dijo.

Josué adelantó que tienen planeado casarse a finales de año, ya sea que Karen sea dada de alta o continúe hospitalizada.

