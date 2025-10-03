Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México no recuerdan una marcha que les haya causado afectaciones tan severas como la de este jueves dos de octubre.

"Yo no recuerdo una marcha así de violenta, y llevamos varios años aquí, pero lo de ayer sí fue muy fuerte", dijo Ernesto, trabajador de una de las tiendas ubicadas en el circuito del Zócalo capitalino.

Comercios dañados en el Centro Histórico

En un recorrido realizado esta mañana, varios de los locales, principalmente joyerías, aún presentaban los daños por los hechos violentos del jueves dos de octubre.

Sí bien algunos negocios del primer cuadro ya operan con normalidad, en otros se realizan labores de limpieza y unos pocos continúan cerrados, como la tienda ubicada en la esquina del corredor comercial Madero y el circuito Zócalo.

Esta mañana, trabajadores del minisuper volvieron a colocar tapiales debido a los daños registrados la tarde del jueves.

En una tienda de trajes sobre la calle 5 de Mayo colocaron una manta blanca con la leyenda "dos de octubre no se olvida" que cubrió el letrero del negocio. El encargado desconoce si fue gracias a eso, pero este año no dañaron las letras del local.

El encargado lamentó la forma en que quienes valdalizaron comercios, entraron y salieron del Centro sin ser detenidos.

"Aquí lo que veo mal es que, por instrucciones, los policías nada más se defienden ¡Cómo es posible que entren con martillos, petardos y no los detengan!", manifestó el encargado de la tienda de trajes para caballero.

En locales comerciales en la calle de Madero, trabajadores reportan pérdidas económicas por los cierres del jueves.

"Aquí no hubo daños, lo que si es que ayer te asomabas y todo Madero vacío y cerrado, y pues obviamente son días sin venta", aseguró Carlos, de una tienda de ropa sobre el corredor peatonal Madero.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que por la marcha del dos de octubre 3 mil 442 unidades económicas cerraron anticipadamente, lo cual derivó pérdidas en ventas de más de 16.7 millones de pesos.

Además de que los daños materiales y el saqueo superan los 4 millones 350 mil pesos.

