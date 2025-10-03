Más Información
Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala
La jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer que de los 94 elementos de la policía capitalina que resultaron heridos durante la movilización por los 57 años de la Masacre de Tlatelolco, 16 aún permanecen en observación y tres están delicados.
En su cuenta de X, Brugada Molina expresó su reconocimiento a los elementos que resultaron lesionados y afirmó que a diferencia de 1968, la policía de la capital no reprime.
“Nuestra Policía no reprime”
“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, escribió.
Lee también Una mañanera sin preguntas ni respuestas; Sheinbaum corta mañanera sin dar la palabra a los reporteros
La mandataria dio a conocer que instruyó un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a la Policía capitalina.
“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz. Mi respeto y gratitud a quienes, con vocación de servicio, cuidan todos los días a la Ciudad de México”, indicó.
Precisó que de los 94 policías que fueron trasladados a hospitales, durante la noche 78 fueron dados de alta.
Lee también Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados
maot